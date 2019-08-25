Кононов — про трансферы «Спартака»: «У нас есть кандидат»
22:27
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов»? (2:1) рассказал про возможный трансфер красно-белых в ближайшее время.
?— Мы не можем просто так брать игроков, есть правила финансового fair play, которые мы соблюдаем. У нас есть кандидат, но говорить об этом пока нет смысла. Получится — хорошо. Нет — трагедии не случится, — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака».
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-25-oleg_kononov_sekret_uspekha__v_zhelanii_rebyat_delat_rezultat/
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи