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Кононов — про трансферы «Спартака»: «У нас есть кандидат»

22:27

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов»? (2:1) рассказал про возможный трансфер красно-белых в ближайшее время.

?— Мы не можем просто так брать игроков, есть правила финансового fair play, которые мы соблюдаем. У нас есть кандидат, но говорить об этом пока нет смысла. Получится — хорошо. Нет — трагедии не случится, — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака».

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-25-oleg_kononov_sekret_uspekha__v_zhelanii_rebyat_delat_rezultat/

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