Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов»? (2:1) рассказал про возможный трансфер красно-белых в ближайшее время.

?— Мы не можем просто так брать игроков, есть правила финансового fair play, которые мы соблюдаем. У нас есть кандидат, но говорить об этом пока нет смысла. Получится — хорошо. Нет — трагедии не случится, — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака».