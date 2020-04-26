«Конечно, «Локомотив». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Л»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает публиковать свой «футбольный алфавит». Специалист дошел до буквы «Л», на которую назвал «Локомотив». Евсеев защищал цвета «Локо» с 2000 по 2006 год, выиграл с ним два чемпионата и два Кубка России, а также выступал в его составе на юниорском уровне.

«Буква «Л». Конечно, это «Локомотив». Родной мой клуб, я провел в нем много лет, — написал Евсеев в Instagram. — Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки.

Тот «Локомотив» был большой дружной семьей. Спасибо Филатову с Семиным: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно.

Черкизово, Баковка — дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах.

Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего, что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты не играл.

В еврокубках у «Локомотива» были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за свое имя, но и для болельщиков.

Трибуны в Черкизово это еще одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!"