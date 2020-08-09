РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» призвал переиграть встречу «Спартак» — «Сочи». Она закончилась судейским скандалом

9 августа 2020, 23:37
Александр Шмурнов. Фото instagram.com
Александр Шмурнов. Фото instagram.com
Теги:

Комментатор Александр Шмурнов оценил реакцию главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи на работу главного арбитра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева. Кашшаи в в комментарии «СЭ» признал, что второй 11-метровый в ворота красно-белых главный судья назначил неверно.

— Кашшаи признал ошибку Казарцева со вторым пенальти? Этот матч нужно переиграть! Это суперрезультативная ошибка, которая может повлиять на чемпионат. Это нельзя оставлять так. Раз Кашшаи признал, то Лига должна постановить, что этот матч надо переиграть, — сказал Шмурнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 88-й минуте встречи Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, после которого сочинцы сравняли счет. Видеоарбитр Алексей Еськов его решение не оспорил.

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41644
Все опросы
«Спартак» снимется с чемпионата?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
74
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир