Комментатор Александр Шмурнов оценил реакцию главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи на работу главного арбитра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева. Кашшаи в в комментарии «СЭ» признал, что второй 11-метровый в ворота красно-белых главный судья назначил неверно.

— Кашшаи признал ошибку Казарцева со вторым пенальти? Этот матч нужно переиграть! Это суперрезультативная ошибка, которая может повлиять на чемпионат. Это нельзя оставлять так. Раз Кашшаи признал, то Лига должна постановить, что этот матч надо переиграть, — сказал Шмурнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 88-й минуте встречи Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, после которого сочинцы сравняли счет. Видеоарбитр Алексей Еськов его решение не оспорил.