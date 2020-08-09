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Судейство

Арбитр Казарцев отстранен от судейства. В отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

9 августа 2020, 23:25
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщил корреспонденту «СЭ» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, Василий Казарцев, судивший матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) отстранен от дальнейшей работы.

В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.

Напомним, что на 88-й минуте Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, с которого сочинцы сравняли счет. (Александр Бобров)

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