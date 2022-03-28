Дмитрий Комбаров отреагировал на возможный уход Айртона из «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона.

«Если за Айртона предлагают 9-10 миллионов евро, то, возможно, это хорошая стоимость. Опять же нужно смотреть рынок — как оценивают бразильца. Возможно, можно и дороже продать. Будет ли большой потерей? Если смогут кем-то закрыть его позицию, то нет. Для оценки нужно понимать, что происходит в клубе. Может быть, у них уже есть с кем-то договоренность», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Фламенго» может подписать 24-летнего бразильского футболиста. Эту информацию подтвердили в «Спартаке».