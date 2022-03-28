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Дмитрий Комбаров отреагировал на возможный уход Айртона из «Спартака»

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Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона.

«Если за Айртона предлагают 9-10 миллионов евро, то, возможно, это хорошая стоимость. Опять же нужно смотреть рынок — как оценивают бразильца. Возможно, можно и дороже продать. Будет ли большой потерей? Если смогут кем-то закрыть его позицию, то нет. Для оценки нужно понимать, что происходит в клубе. Может быть, у них уже есть с кем-то договоренность», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Фламенго» может подписать 24-летнего бразильского футболиста. Эту информацию подтвердили в «Спартаке».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4649127-d-kombarov-esli-v-spartake-zakroyut-poziciyu-ajrtona-to-ego-uhod-ne-poterya-dlya-kluba.html
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