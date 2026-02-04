Комментатор Керимов не верит, что «Спартак» обменяет Жедсона на Сару

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш не перейдет этой зимой в «Галатасарай».

— Позвольте вопрос про «Галатасарай». Правда, что атакующий полузащитник этой команды, бразилец Габриэл Сара может оказаться зимой в московском «Спартаке», а в обратном направлении проследует Жедсон?

— Не слышал про такой вариант. И не верю в этот расклад.

— Вот как?

— Сара точно смотрит в сторону Европы, хочет переехать в топовый чемпионат. РПЛ ему не так интересна. Да и не верю, что Жедсон вновь окажется в «Галатасарае».

— Почему?

— Он уже находился там в аренде. Затем был в аренде в «Ризеспоре». Причем все знали, что следующим его клубом станет «Бешикташ».

И вот, играя за «Ризеспор», Жедсон забил красивейший гол «Галатасараю» и показал трибунам «орла» — символ «Бешикташа». Спровоцировал трибуны!

Да и вообще не вижу, для чего «Спартаку» менять Жедсона на Сару.

— Почему?

— Разноплановые футболисты. Сара может играть и «десятку», и «восьмерку». Исполнитель очень созидательного толка. Хорош на стандартах, здорово отдает передачи. А вот с отбором у него возникают проблемы.

Жедсон в этом плане более универсальный полузащитник, более глубинный хавбек. У «Спартака» уже есть Барко. Думаю, Сара будет отчасти его дублировать.