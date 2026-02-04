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4 февраля, 20:45

Комментатор Керимов не верит, что «Спартак» обменяет Жедсона на Сару

Александр Абустин
корреспондент
Жедсон Фернандеш.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш не перейдет этой зимой в «Галатасарай».

— Позвольте вопрос про «Галатасарай». Правда, что атакующий полузащитник этой команды, бразилец Габриэл Сара может оказаться зимой в московском «Спартаке», а в обратном направлении проследует Жедсон?

— Не слышал про такой вариант. И не верю в этот расклад.

— Вот как?

— Сара точно смотрит в сторону Европы, хочет переехать в топовый чемпионат. РПЛ ему не так интересна. Да и не верю, что Жедсон вновь окажется в «Галатасарае».

— Почему?

— Он уже находился там в аренде. Затем был в аренде в «Ризеспоре». Причем все знали, что следующим его клубом станет «Бешикташ».

И вот, играя за «Ризеспор», Жедсон забил красивейший гол «Галатасараю» и показал трибунам «орла» — символ «Бешикташа». Спровоцировал трибуны!

Да и вообще не вижу, для чего «Спартаку» менять Жедсона на Сару.

— Почему?

— Разноплановые футболисты. Сара может играть и «десятку», и «восьмерку». Исполнитель очень созидательного толка. Хорош на стандартах, здорово отдает передачи. А вот с отбором у него возникают проблемы.

Жедсон в этом плане более универсальный полузащитник, более глубинный хавбек. У «Спартака» уже есть Барко. Думаю, Сара будет отчасти его дублировать.

Эльвин Керимов, Джон Дуран.«В «Фенербахче» Дуран разочаровал, получая 20 миллионов в год. Где гарантия, что он «выстрелит» в «Зените»?» Мнение Керимова

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Жедсон Фернандеш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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