ФИФА сняла с «Ростова» запрет на осуществление трансферов

С «Ростова» снят запрет на осуществление трансферов, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА наложила трансферный бан на российский клуб 14 января. Срок запрета должен был распространяться на три регистрационных периода — до 2027 года. Как заявляли в пресс-службе желто-синих, ограничение связано с долгом «Ростова» перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии.

Саравия присоединился к ростовской команде летом 2024 года. Трансфер футболиста не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. В мае 2025-го полузащитник расторг контракт с клубом.

«Ростов» набрал 21 очко за 18 матчей чемпионата России сезона-2025/26 и занимает 11-е место в турнирной таблице.