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Сегодня, 20:30

Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Малкома и атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

— Выиграет ли Малком гонку бомбардиров у Промеса? Дистанция еще длинная. Но, мне кажется, моментов у бразильца за матч чуть побольше. От реализации зависит. В принципе, они похожи — по КПД, по вкладу в результат. Однако есть и отличие. Промес так в обороне не отрабатывает, как это делает Малком.

Шамар Николсон, Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!" Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке

В этом сезоне на счету Промеса 19 матчей за «Спартак», 15 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.

У Малкома — 19 матчей, 12 голов и 7 результативных передач.

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
15
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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