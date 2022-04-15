Вдова Яшина вручила Шунину памятный подарок в честь попадания в «Клуб Льва Яшина»

Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, посетила матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Перед началом игры прошла торжественная церемония в честь голкипера бело-голубых Антона Шунина, который вступил в «Клуб Льва Яшина» (для вратарей с не менее 100 сухими матчами за карьеру).

Валентина Тимофеевна лично вручила ему памятный приз.

В торжественной церемонии чествования Шунина на стадионе «ВТБ Арена» также принял участие прославленный экс-вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй.