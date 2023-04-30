Комличенко объяснил удаление Карпина после матча со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера команды Валерия Карпина после ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— После матча удалили Карпина. Слышали что-то об этом?

— Не слышал, сидел на скамейке. Как я мог услышать. Наверное, эмоции.

Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил Карпина сразу после финального свистка. В концовке встречи «Спартак» ушел от поражения благодаря голу Соболева в добавленное время.