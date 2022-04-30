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Комличенко — о поражении «Ростова»: «Будет для нас опыт»

Комличенко назвал поражение от «Краснодара» опытом для «Ростова
Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром». Ростовчане уступили в гостях со счетом 1:2.

«В первой тайме нас наказали. На вторую половину встречи вышли как надо, стали играть, как мы умеем. Рубились, бились, действовали с самоотдачей. Одного гола нам не хватило.

Они молодцы сегодня, боролись за каждый мяч в первом тайме. Будет опыт для нас", — сказал Комличенко «РБ Спорт».

«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/komlichenko-o-porazhenii-dinamo-budet-dlya-nas-opy-t/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Локомотив 1
2-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 2
2-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
Николай Комличенко
ФК Краснодар
ФК Ростов
1
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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