Форвард «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром». Ростовчане уступили в гостях со счетом 1:2.

«В первой тайме нас наказали. На вторую половину встречи вышли как надо, стали играть, как мы умеем. Рубились, бились, действовали с самоотдачей. Одного гола нам не хватило.

Они молодцы сегодня, боролись за каждый мяч в первом тайме. Будет опыт для нас", — сказал Комличенко «РБ Спорт».

«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.