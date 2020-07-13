Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина в пятницу
13 июля 2020, 16:53
В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сообщает пресс-служба РФС.
В воскресенье сам Кикнадзе признался, что показал неприличный жест болельщику железнодорожников во время игры с «Уфой» (1:1).
Карпин же после ничьей с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части Тинькофф-чемпионата России, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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