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Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина в пятницу

13 июля 2020, 16:53
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сообщает пресс-служба РФС.

В воскресенье сам Кикнадзе признался, что показал неприличный жест болельщику железнодорожников во время игры с «Уфой» (1:1).

Карпин же после ничьей с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части Тинькофф-чемпионата России, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

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