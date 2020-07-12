«Нет предела человеческой мерзости!» Карпин процитировал Бышовца и разнес РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил с жесткой критикой РПЛ после завершения матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0). При этом он вспомнил знаменитое высказывание известного тренера Анатолия Бышовца.

— Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть ног и свежесть мыслей, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала РПЛ. — Понятно, что у нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича (Карпин произнес именно так. — Прим. «СЭ») Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо.

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят.

Напомним, основной состав «Ростова» пропустил первый матч после рестарта из-за карантина. В Сочи сыграла собранная с каникул молодежка из академии клуба (1:10). После завершения предписанной изоляции один из лидеров РПЛ победил «Арсенал» — 2:1, а затем сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Уфе» (1:2). «Оренбург» из-за вспышки коронавируса не смог провести домашние матчи с «Краснодаром» и «Уралом», клубу были присуждены поражения.