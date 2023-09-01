Комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывания Слуцкого в адрес журналиста

Комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывание бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес журналиста.

«Заседание комитета по этике, на котором в том числе будут рассмотрены слова Леонида Слуцкого, состоится 14 сентября», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Ранее Слуцкий, комментируя скандальный эпизод с нападающим Артемом Дзюбой, назвал в эфире «Коммент Шоу» журналиста 19-летним дебилом.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту в ответ на вопрос о своей результативности.

16 августа стало известно, что форвард дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозу в адрес журналиста.