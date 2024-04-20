«Рубин» поздравил болельщиков с днем рождения клуба
«Рубин» в своих социальных сетях опубликовал пост, посвященный 66-летию клуба.
«В этот день мы поздравляем наших болельщиков, ведь «Рубин» — это вы», — сказано в сообщении команды.
За свою историю казанцы дважды становились чемпионами России. Также «Рубин» 2 раза завоевывал Суперкубок России и 1 раз Кубок страны.
Источник: Telegram-канал «Рубина»
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|
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|23
|5
|5
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|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
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|21-36
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
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|Г
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|9
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|3
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|2
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|
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Спартак
|18
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