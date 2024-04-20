«Рубин» поздравил болельщиков с днем рождения клуба

«Рубин» в своих социальных сетях опубликовал пост, посвященный 66-летию клуба.

«В этот день мы поздравляем наших болельщиков, ведь «Рубин» — это вы», — сказано в сообщении команды.

За свою историю казанцы дважды становились чемпионами России. Также «Рубин» 2 раза завоевывал Суперкубок России и 1 раз Кубок страны.