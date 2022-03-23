Захарян: «Меня вдохновляет Хабиб Нурмагомедов»

Нападающий «Динамо» Арсен Захарян в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на будщее и человеке, который его вдохновляет.

— Вы являетесь самым молодым полевым игроком в истории сборной России. Гордитесь этим рекордом? Насколько он важен для вас?

— Когда ты выходишь на поле, то не задумываешься о рекордах. Об этом я узнаю обычно после матчей. Кто-то мне скидывает информацию или просто говорит. Конечно, приятно, что есть такой рекорд. Но особо ничего это в моей жизни не поменяло.

— Вы многого добились для своих лет: стали основным футболистом «Динамо», играете за сборную. Какие у вас планы на будущее? О чём мечтаете в профессиональном плане?

— Я думаю, что ничего пока не добился. Просто выполнил первую цель, которую ставил перед собой. Есть ещё много целей — хочу прибавлять в плане физических возможностей, работать больше в зале над какими-то аспектами. Конечно же, хотелось бы выиграть трофей с «Динамо», а со сборной попасть на чемпионат мира или Европы. Вот такие цели. Дальше пока не буду загадывать. В будущем хочется поиграть в сильном европейском чемпионате. Посмотрим.

— Кто вас вдохновляет из известных личностей — спортсменов или деятелей искусства?

— Меня вдохновляет боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Всегда с удовольствием смотрел его бои. Его рекорд является мотивацией для всех спортсменов. Очень воодушевляет на работу над самим собой.