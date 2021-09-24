Комбаров — о матче против «Уфы»: «У «Спартака» сейчас критическая ситуация»
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 9 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Очень надеюсь на то, что «Спартак» завтра одержит победу. Идет серия неудачных игр, которую пора прерывать. Ребята должны серьезно настроиться на домашний матч, нужно реабилитироваться перед болельщиками. Должны побеждать завтра. «Уфа» — не подарок, они борются за выживание, но обыгрывать их можно. Ситуация у «Спартака» в РПЛ критическая. Не нужно смотреть на то, что в четверг уже будет «Наполи». Необходимо бросать все силы на матч с «Уфой», а потом уже готовиться к выезду в Италию. О ротации даже думать не надо, играть раз в 3-4 дня — не проблемно», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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