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Комбаров — о матче против «Уфы»: «У «Спартака» сейчас критическая ситуация»

18:35
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Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 9 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Очень надеюсь на то, что «Спартак» завтра одержит победу. Идет серия неудачных игр, которую пора прерывать. Ребята должны серьезно настроиться на домашний матч, нужно реабилитироваться перед болельщиками. Должны побеждать завтра. «Уфа» — не подарок, они борются за выживание, но обыгрывать их можно. Ситуация у «Спартака» в РПЛ критическая. Не нужно смотреть на то, что в четверг уже будет «Наполи». Необходимо бросать все силы на матч с «Уфой», а потом уже готовиться к выезду в Италию. О ротации даже думать не надо, играть раз в 3-4 дня — не проблемно», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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