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Мацуев надеется, что в юбилейный сезон «Спартак» не вылетит в ФНЛ

18:34
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Мацуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«Лимит на поражения настолько исчерпан на начало сезона, что ты понимаешь, что каждое последующее поражение будет негативно влиять на обстановку вокруг и внутри команды, на главного тренера, на эмоциональный фон вокруг «Спартака». Мы понимаем, что с «Уфой» у нас всегда трудные игры. Взять хотя бы прошлый матч, когда мы проиграли с разгромным счетом. Но сейчас кровь из носу нужно выигрывать с любым счетом. Нам эмоционально нужна победа, потому что хуже некуда. Я такого не припомню со своим 35-летним стажем боления за свой родной клуб. Я не болел за него в конце 70-х, когда появился уже на свет, но тогда «Спартак» вывалился в первую Лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон», — сказал Мацуев «СЭ».

Мацуев также добавил, что сейчас «Спартак» должен взять всю волю в кулак, доказывать и биться за имя клуба, независимо от того, что происходит внутри команды.

«Что происходит с Ларссоном, почему Соболев не в форме? Не могли же они за полгода разучиться играть в футбол и бить по мячу. Явно что-то происходит. Нельзя сказать, что мы все игры провалили, у ЦСКА могли выиграть. Почему мяч не обрабатывается так, как раньше? Почему не могут просто попасть по нему? Вероятно, ответы на эти вопросы могут дать сами игроки и тренерский штаб. Сейчас не до разборов тактических схем, мы просто должны выигрывать. Нам еще в Лиге Европы играть, нельзя терять честь клуба. Игроки, наверное, это тоже понимают. Рано или поздно это должно закончиться», — сказал Мацуев.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19. 00 по московскому времени.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 8 баллами — на 12-й строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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