Мацуев надеется, что в юбилейный сезон «Спартак» не вылетит в ФНЛ
Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».
«Лимит на поражения настолько исчерпан на начало сезона, что ты понимаешь, что каждое последующее поражение будет негативно влиять на обстановку вокруг и внутри команды, на главного тренера, на эмоциональный фон вокруг «Спартака». Мы понимаем, что с «Уфой» у нас всегда трудные игры. Взять хотя бы прошлый матч, когда мы проиграли с разгромным счетом. Но сейчас кровь из носу нужно выигрывать с любым счетом. Нам эмоционально нужна победа, потому что хуже некуда. Я такого не припомню со своим 35-летним стажем боления за свой родной клуб. Я не болел за него в конце 70-х, когда появился уже на свет, но тогда «Спартак» вывалился в первую Лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон», — сказал Мацуев «СЭ».
Мацуев также добавил, что сейчас «Спартак» должен взять всю волю в кулак, доказывать и биться за имя клуба, независимо от того, что происходит внутри команды.
«Что происходит с Ларссоном, почему Соболев не в форме? Не могли же они за полгода разучиться играть в футбол и бить по мячу. Явно что-то происходит. Нельзя сказать, что мы все игры провалили, у ЦСКА могли выиграть. Почему мяч не обрабатывается так, как раньше? Почему не могут просто попасть по нему? Вероятно, ответы на эти вопросы могут дать сами игроки и тренерский штаб. Сейчас не до разборов тактических схем, мы просто должны выигрывать. Нам еще в Лиге Европы играть, нельзя терять честь клуба. Игроки, наверное, это тоже понимают. Рано или поздно это должно закончиться», — сказал Мацуев.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19. 00 по московскому времени.
После 8 туров РПЛ «Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 8 баллами — на 12-й строчке.
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