Командир подразделения «Эспаньола» обратился к клубам РПЛ и Первой лиги

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, с которым к руководителям футбольных клубов РПЛ и Первой лиги обратился Станислав Орлов, командир добровольческого подразделения «Эспаньола» батальона «Восток», которое сейчас находится в зоне СВО.

В нем Орлов заостряет внимание на вопросах, связанных со специальной военной операцией.

Напомним, что «Эспаньола» сформирована из болельщиков команд из разных регионов РФ.