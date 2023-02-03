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Сегодня, 20:05

Командир подразделения «Эспаньола» обратился к клубам РПЛ и Первой лиги

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Командир добровольческого подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов.
Фото Соцсети

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, с которым к руководителям футбольных клубов РПЛ и Первой лиги обратился Станислав Орлов, командир добровольческого подразделения «Эспаньола» батальона «Восток», которое сейчас находится в зоне СВО.

Письмо Станислава Орлова.

В нем Орлов заостряет внимание на вопросах, связанных со специальной военной операцией.

Напомним, что «Эспаньола» сформирована из болельщиков команд из разных регионов РФ.

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