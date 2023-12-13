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Сегодня, 13:58

Колыванов: «Можно ли заменить Вендела в «Зените» игроком РПЛ? Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».

«Безусловно, Вендел — это один из ключевых игроков для «Зенита», но в клубе наверняка постараются приобрести футболиста на его замену. Петербуржцы работают на трансферном рынке и обсудят ситуацию с главным тренером», — цитирует Колыванова RT.

Также он объяснил, почему сине-бело-голубым будет трудно найти замену Венделу в РПЛ.

«Адаптация для футболиста, который заменит Вендела, не вызовет никаких проблем, поскольку чемпионат возобновится только в марте — времени будет достаточно. Можно ли заменить бразильца кем-то из игроков РПЛ? Полагаю, что основные конкуренты не захотят рассматривать предложения от «Зенита». Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера из-за рубежа», — добавил специалист.

13 декабря издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход в зимнее трансферное окно. Агент футболиста Тьяго Рибейро в комментарии «СЭ» назвал фейком эту информацию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244860-kolyvanov-zenit-futbol-vendel
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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