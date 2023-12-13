Алексей Березуцкий — о преемнике Акинфеева в ЦСКА: «Игорь сам указал на него пальцем»

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» сказал, что у второго вратаря армейцев Владислава Торопа хорошие шансы со временем заменить Акинфеева, причем сам Игорь выбрал его в качестве своего преемника.

Тороп — воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в мае 2022 года в матче РПЛ против «Сочи» (0:1). Всего Тороп провел 20 матчей за первую команду, 15 из которых — в Кубке России.

«Слава — это молодой и очень перспективный вратарь, — сказал Березуцкий. — Дмитрий Сергеевич Крамаренко и Сергей Иванович Овчинников его уже давно заметили. И сейчас Крамаренко хорошую работу с ним проводит. Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом».

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию