Колосков считает, что в РПЛ стало меньше судейских ошибок

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил количество судейских ошибок в текущем сезоне РПЛ.

«Судейских ляпов стало откровенно меньше. Есть тенденция к улучшению качества судейства в РПЛ, такой тренд точно присутствует. Но не берусь что-то говорить о конкретных судьях. По фамилиям я никого из них не знаю«, — цитирует Колоскова Metaratings.

После 12 туров в РПЛ с 30 очками лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит» (29 очков), третьим идет «Локомотив» (27).