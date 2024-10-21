Мостовой ответил «Спартаку» на заявление об отмене его стажировки в клубе

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену стажировки в «Спартаке».

Ранее «Спартак» заявил, что стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба.

— Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.

— Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?

— Ну и что? Есть много других команд, — сказал Мостовой «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

В начале октября Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках. 15 октября он сообщил о выписке из больницы.