Широков заявил, что «Спартак-2» вызывает больше интереса, чем основная команда

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Мне на данный момент «Спартак» неинтересен. Тот же «Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За основным совсем не слежу», — сказал Широков «СЭ».

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ.

Дарик Агаларов