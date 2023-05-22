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Сегодня, 14:19

Колосков считает, что Соболева максимально накажут за жесты в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Ему уже показали красную карточку. Вторую не дадут. Я считаю, что не надо дальше фантазировать. У нас есть дисциплинарный регламент, там все четко прописано: за что, где и сколько. Поэтому здесь не нужно гадать по поводу дальнейшего наказания. Скорее всего дадут по максимуму. Я не знаю, три или пять игры за такое полагается. Для меня абсолютно понятно, за что ему должны дать максимальный срок», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-schitaet-chto-soboleva-maksimalno-nakazhut-za-zhestyi-v-matche-s-tsska
Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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П
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Спартак

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