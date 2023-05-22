Колосков считает, что Соболева максимально накажут за жесты в матче с ЦСКА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Ему уже показали красную карточку. Вторую не дадут. Я считаю, что не надо дальше фантазировать. У нас есть дисциплинарный регламент, там все четко прописано: за что, где и сколько. Поэтому здесь не нужно гадать по поводу дальнейшего наказания. Скорее всего дадут по максимуму. Я не знаю, три или пять игры за такое полагается. Для меня абсолютно понятно, за что ему должны дать максимальный срок», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля.