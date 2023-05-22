Даниил Уткин стал отцом

У полузащитника «Ростова» Даниила Уткина и его жены Екатерины родился сын.

О пополнении в семье сообщила пресс-служба «Ростова». Ребенка назвали Тимур.

В текущем сезоне Уткин провел 33 матча за ростовчан во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач. 23-летний полузащитник выступает за команду с лета прошлого года.