Колосков: «Пьянич не показал ничего сверхъестественного в ЦСКА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в первой части сезона РПЛ.

«Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме», — цитирует Колоскова Legalbet.

34-летний босниец подписал контракт с ЦСКА в сентябре. Он провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.