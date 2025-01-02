Корнеев назвал Семака лучшим тренером в 2024 году

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кого считает лучшим тренером в России в 2024 году.

«Однозначно лучший тренер 2024 года — это Сергей Семак. Он выиграл с «Зенитом» за предыдущий год все из трех возможных трофеев в России», — сказал Корнеев «СЭ».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2019 года. Под руководством российского специалиста петербургский клуб в 2024 году выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.