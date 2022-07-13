Степашин: «По составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что «Зенит» одержит победу в стартующем сезоне РПЛ благодаря усилению в летнее трансферное окно.
«Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет, — цитирует «КП Спорт» Степашина. — Потому что по составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить. Плюс они очень серьезно усилились, правда, за счет других команд Российской премьер-лиги (это и «Крылья Советов», и особенно «Сочи»), ослабив, на мой взгляд, и конкуренцию. А что касается борьбы за Кубок, за призовые места, интрига сохраняется».
В летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с защитником «Сочи» Родригао, форвардом сочинского клуба Матео Кассьеррой и полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Также в результе двусторонней аренды с «Корантиансом» клуб пополнили Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.
«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -