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Сегодня, 17:08

Степашин: «По составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»

Степашин считает, что «Зенит» обладает самым сильным составом в РПЛ
Алексей Еремин
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что «Зенит» одержит победу в стартующем сезоне РПЛ благодаря усилению в летнее трансферное окно.

«Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет, — цитирует «КП Спорт» Степашина. — Потому что по составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить. Плюс они очень серьезно усилились, правда, за счет других команд Российской премьер-лиги (это и «Крылья Советов», и особенно «Сочи»), ослабив, на мой взгляд, и конкуренцию. А что касается борьбы за Кубок, за призовые места, интрига сохраняется».

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с защитником «Сочи» Родригао, форвардом сочинского клуба Матео Кассьеррой и полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Также в результе двусторонней аренды с «Корантиансом» клуб пополнили Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.

«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 мск.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-zenit-pokupkoj-igrokov-sochi-oslabil-konkurencziyu-v-chempionate/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Степашин
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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