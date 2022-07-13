Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что «Зенит» одержит победу в стартующем сезоне РПЛ благодаря усилению в летнее трансферное окно.

«Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет, — цитирует «КП Спорт» Степашина. — Потому что по составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить. Плюс они очень серьезно усилились, правда, за счет других команд Российской премьер-лиги (это и «Крылья Советов», и особенно «Сочи»), ослабив, на мой взгляд, и конкуренцию. А что касается борьбы за Кубок, за призовые места, интрига сохраняется».

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с защитником «Сочи» Родригао, форвардом сочинского клуба Матео Кассьеррой и полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Также в результе двусторонней аренды с «Корантиансом» клуб пополнили Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.

«Зенит» выиграл 4 последних чемпионата России. Первый матч в РПЛ-2022/23 команда проведет на выезде против «Химок» 15 июля, начало — в 20.00 мск.