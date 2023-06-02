Колосков считает, что «Крылья Советов» достойны остаться в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Крыльев Советов» в сезоне-2022/2023.

«В матче со «Спартаком» игроки «Крыльев Советов» будут до последнего сражаться за выход из зоны стыковых матчей. Шансы есть, учитывая, что «Факел» играет с «Зенитом». Вообще, «Крылья Советов» провели не лучший сезон, но они достойны остаться в премьер-лиге. Эта команда действительно умеет работать с молодежью — посмотрите, сколько их игроков перешли в топ-клубы чемпионата России. Чаще всего на «Крылья Советов» приятно смотреть, они умеют играть в атакующий футбол. Хотелось бы видеть их в РПЛ и в следующем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. В заключительном туре самарская команда встретится со «Спартаком». Матч пройдет 3 июня.