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Сегодня, 15:25

Малком: «Я — футболист «Зенита». Собираюсь в следующем сезоне вновь выиграть чемпионство»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» заявил, что намерен отработать контракт с петербургским клубом до конца.

— Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне? — вопрос Малкому.

— У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

— При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

— Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 33 матча за «Зенит», забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Полностью интервью с Малкомом читайте скоро на сайте «СЭ».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
8
12
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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