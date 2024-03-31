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Сегодня, 18:26

Колосков о чемпионской гонке РПЛ: «Сейчас явного фаворита нет»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

«Действительно, уровень интриги в РПЛ растет с каждым туром. Безусловно, это повышает интерес к матчам. Думаю, сейчас явного фаворита нет, также никого из тройки нельзя сбрасывать со счетов. То же самое можно сказать и о нижней части таблицы — разворачивается серьезная борьба за место в РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 набранное очко в 21 матче. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), имеющий одну игру в запасе. Тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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«Рубин» — «Ахмат»: гости забили в добавленное время

«Рубин» обыграл «Ахмат» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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