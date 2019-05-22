Колосков назвал лучших игроков сезона

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона в интервью "СЭ" подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков.

– Сейчас РФС расследует матч во втором дивизионе "Чайка" – "Черноморец". Если докажут, что он носил договорной характер, можно будет говорить о революции в российском футболе?

– Революция – это все-таки массовое явление. А здесь мы говорим только о двух клубах второго дивизиона. Причем, с моей точки зрения, никто ничего не докажет. По крайней мере, это очень сложно сделать.

– Почему же?

– Есть только два пути. Первый – признательные показания участников сговора. Второй – расследование правоохранительных органов. Когда футболист расскажет следователю всю правду. Иного не дано.

– Последний вопрос. Назовете тройку лучших игроков сезона?

– Непростой вопрос… Давайте так. Конечно, Дзюба. Дальше – Азмун. И Мариу Фернандес. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Колоскова