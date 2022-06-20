Колосков назвал абсолютно правильным отказ от расширения РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ от расширения РПЛ до 18 команд с сезона-2023/24.

«Это происходит не в первый раз. В прошлом году три раза голосовали против. В этом году опять все против. Клубы знают ситуацию лучше. Я всегда был против расширения РПЛ. Для этого необходимы несколько условий. Первое объективное условие — стабильное финансирование, второе — работа академий для подготовки качественного резерва, третье — соответствующая материальная база. Имеются в виду стадионы, спортивные базы, логистика. Мы уже хлебнули с «Тамбовом», с «Оренбургом», с «Факелом» сейчас проскочили «на тоненького». Поэтому такое решение абсолютно правильное», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

20 июня большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги. На голосование было вынесено предложение «Урала» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18.