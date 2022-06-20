Бывший защитник ЦСКА интересен «Торпедо» и «Краснодару»

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает Sport24.

29-летним исландцем интересуются «Торпедо» и «Краснодар». Кроме того, у защитника есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбура» и немецкого «Аугсбурга».

В прошлом сезоне Хердур Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался после серьезной травмы.

На его счету в обще сложности 42 игры и 2 гола за сборную Исландии.