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Бывший защитник ЦСКА интересен «Торпедо» и «Краснодару»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает Sport24.

29-летним исландцем интересуются «Торпедо» и «Краснодар». Кроме того, у защитника есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбура» и немецкого «Аугсбурга».

В прошлом сезоне Хердур Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался после серьезной травмы.

На его счету в обще сложности 42 игры и 2 гола за сборную Исландии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-eks-zashchitnik-tsska-magnusson-interesen-torpedo-i-krasnodaru
Хердур Магнуссон
ФК Аугсбург
ФК Базель
ФК Краснодар
ФК Страсбур
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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