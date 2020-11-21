Колодин — о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, но Зобнин пролез»
Экс-футболист «Динамо» Денис Колодин в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
— Не считаю, что ничья сейчас для «Динамо» — неудача, — сказал Колодин «СЭ». — Игра была хорошая, могли выиграть и те, и т. е. Поэтому ничья, я думаю, закономерный результат, и для «Динамо» тоже. Всей командой хорошо играли, поэтому выделить кого-то тяжело. В принципе, они всегда были с мячом, вели игру, никакой ошибки в тактике у них не было. Могли, конечно, выиграть, но Зобнин пролез, бывает. Это даже не ошибка, а какое-то стечение обстоятельств.
Раньше мы говорили, что «Спартак» должен чемпионом стать, потом ЦСКА, сначала еще был «Зенит». Сейчас, возможно, что и «Динамо». Естественно, когда команда побеждает несколько игр подряд, они сразу залетают наверх. Потом, дальше будем смотреть, у всех бывают спады и падения. Если они будут выигрывать такими же сериями, они, конечно, будут претендентами за место в первой тройке РПЛ. (Екатерина Звенигородская)
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