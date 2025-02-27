Кокшаров: «Гончаренко может быть и суровым, и мягким»

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров поделился впечатлениями от работы с Виктором Гончаренко.

«То, что рассказывал Сперцян и другие ребята, сошлось с действительностью. Первое впечатление? Тут нужно откатиться к первым пяти дням сборов. Сразу стало приятно, что тренер со мной разговаривает, подсказывает, с первых дней начал вносить какие-то коррективы в мою игру. Я стараюсь это запоминать. Иногда очень сложно перестраиваться, но держу в голове то, что говорит тренер, и пытаюсь выполнять на поле. Со временем будет получаться все чаще и чаще, а потом уже полностью перестроюсь именно в плане всех этих мелочей, которые раньше никогда не использовал. Гончаренко может быть и суровым, и мягким. Это как любой человек. Иногда одно настроение, иногда другое, — цитирует форварда «РБ Спорт».

В январе 2025 года 20-летний Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.