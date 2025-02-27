Семшов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» угадал со Станковичем, потому что это футбольный человек, легенда. Похожа ли атмосфера в «Спартаке» на ту, что была при Каррере? Безусловно. А на атмосферу что влияет? Результат! Только результат пойдет наперекосяк, Станкович начнет что-то менять, может быть, даже лидеров, если у них игра не будет идти. Начнутся сразу недовольства, косые взгляды, склоки», — цитирует Семшова «КП-Спорт».

46-летний сербский специалист возглавил красно-белых в июне 2024 года. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.