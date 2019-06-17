Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ", когда футболиста могут отправить для отбытия наказания в колонии общего режима.

– Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается, – сказал Бушманов. (Иван Торопцев)

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы (в мае они были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром в октябре 2018 года) нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены – Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. ​

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды