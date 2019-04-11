"Кокорин задавал вопросы, почему я назвал их петухами". Водитель Соловчук – о драке с футболистами

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– Девушка сама покинула машину? – вопрос Соловчуку от адвоката Ромашова.
– В какой-то момент открылась задняя дверь, и молодой человек ее позвал.
– В какой момент вы услышали звук разбившегося стекла?
– Минуты через две, не помню точно. Я завел машину и решил отъехать. Осколки полетели в автомобиль. Я это и услышал и почувствовал – вибрация пошла.
– От осколков стекла?
– Да.
– Следы от осколков были обнаружены на машине?
– Не было обнаружено.
– Но вибрация же была. Так... Вы вышли с целью осмотреть машину?
– Да.
– Осмотрели?
– Не успел.
– Почему?
– На моем пути уже стояли молодые люди.
– И вы подумали, что это они бросили?
– Да. Никого другого там не было.
– Может, в доме стекло разбилось?
– Может.
– Когда Мамаев и А. Кокорин, стали с вами разговаривать, как себя вел Кокорин?
– Что вы подразумеваете под этим?
– Предпринимал ли агрессию Кокорин? Махал ли руками?
– Руками не махал. Задавал вопросы. Почему я назвал их петухами.
– Хором?
– Да. По очереди и хором. Я не считал, сколько раз.
– Что отвечали?
– Что я никого не оскорблял.
– Было выражение с вашей стороны "Я готов ответить за свои слова"?
– Не было.
– Ни разу?
– Ни разу.
– После того, как вы побежали и упали, утверждаете, что А. Кокорин вас ударил. Как и чем?
– Когда Мамаев сбил меня с ног, подбежал младший Кокорин, буквально через несколько секунд подбежали Протасовицкий и старший Кокорин. И они все наносили мне удары. Это вопрос нескольких секунд. Может, десяти. Уже до этого начали наносить удары.
– Закрывали лицо руками?
– Пытался. И уворачивался.
– И продолжали наблюдение?
– Конечно. Мне же нужно было смотреть, кто бьет, чтобы пресечь это как-то.
– То есть, как именно вас бил А. Кокорин, вы не видели?
– Кокорин Александр Александрович бил в область туловища ногой, в область головы в область правого уха.
– Больше Кокорин А. А. вам ударов не наносил?
– Нет.
– Почему, как думаете?
– У него спросите.
– После того, как Кокорин А. А. перестал вас бить, остальные били?
– Остановились. Девушка их попыталась остановить.
– Уверены, что Кокорин А. А. вам наносил удары?
– Уверен.
– Четыре же человека били.
Прокурор: – Прошу изменить тон! Это давление!
Судья улыбается: – Это потерпевшего адвокат, он и должен бояться.
Ромашов – потерпевшему: – Вы отстаиваете свой интерес, а я истину,
Адвокат продолжает выяснять, помнит ли Соловчук, как его бил Александр Кокорин.
– Удары наносились от разных людей, – продолжает водитель. – Что-то прилетало в одно и то же место.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)