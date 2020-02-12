Кокорин встретился с Ротенбергом. Вероятно, уже в ближайшие дни форвард присоединится к «Сочи»
22:43
Известный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале заявил, что в среду состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и нападающий «Зенита» Александром Кокориным.
По информации журналиста, переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка, и, весьма вероятно, что уже в ближайшие дни форвард присоединится к «Сочи» на сборе в Турции.
Ранее 28-летний форвард отказался отправиться в аренду в «Сочи» и провел сбор с «Зенитом-2».
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