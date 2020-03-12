Кокорин станцевал лезгинку в честь забитого гола

Журналист Мурад Латипов выложил в своем Instagram видео с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, танцующим лезгинку. Латыпов сопроводил видео следующей подписью:

— За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз, — написал Латыпов. — Есть у него еще одно редкое сейчас качество — он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал — сделал.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона-2019/20. На счету 28-летнего форварда 3 гола в 3 матчах за сочинскую команду. 1 марта 2020 года Кокорин провел свой первый матч с октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы и попал в заявку на сезон с 2020 года.