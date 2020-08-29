Кокорин рассказал, когда дебютирует за «Спартак»
20:15
Форвард «Спартака» Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал, когда вернется на поле после травмы. 29-летний россиянин пропустил уже шестую игру чемпионата.
Александр Кокорин рассказал, когда дебютирует за «Спартак» ??https://t.co/e1gadNIUYO pic.twitter.com/YQCfMZpF5K— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 29, 2020
— К ЦСКА (в 7-м туре после игр сборных) будете готовы?
— Надеюсь, очень надеюсь. Не хочу загадывать, но все идет по плану.
— Все очень ждут...
— Да, я сам жду.
— Команда вышла на первое место.
— Очень рад, поздравляю. Хочется играть, что сейчас разговаривать.
— В этом сезоне с «Зенитом» поборетесь?
— Конечно.
— Как обещал Газизов, перчатка брошена?
— Конечно. (Севастиан Терлецкий)