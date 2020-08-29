Кокорин рассказал, когда дебютирует за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал, когда вернется на поле после травмы. 29-летний россиянин пропустил уже шестую игру чемпионата.

— К ЦСКА (в 7-м туре после игр сборных) будете готовы?

— Надеюсь, очень надеюсь. Не хочу загадывать, но все идет по плану.

— Все очень ждут...

— Да, я сам жду.

— Команда вышла на первое место.

— Очень рад, поздравляю. Хочется играть, что сейчас разговаривать.

— В этом сезоне с «Зенитом» поборетесь?

— Конечно.

— Как обещал Газизов, перчатка брошена?

— Конечно. (Севастиан Терлецкий)