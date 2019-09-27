Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после выхода на свободу из колонии условно-досрочно. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее стало известно, что Кокорин может сыгратьза основной состав «Зенита» осенью в товарищеском матче. Нападающий может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

— Пока Кокорин тренируется индивидуально, — цитирует ТАСС Медведева.