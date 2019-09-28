Кокорин присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»
20:28
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом присутствует на матче 11-го тура чемпионата России между сине-бело голубыми и «Локомотивом». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
28-летний Кокорин ранее посетил матч 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (5:0).
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть зарегистрирован в установленном порядке в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».
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