Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом присутствует на матче 11-го тура чемпионата России между сине-бело голубыми и «Локомотивом». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

28-летний Кокорин ранее посетил матч 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (5:0).

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть зарегистрирован в установленном порядке в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей