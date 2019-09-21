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«Зенит» — «Рубин»: Кокорин присутствует на матче. С ним сделали селфи

20:36
21 сентября. Санкт-Петербург. Александр Кокорин присутствует на матче «Зенит» — «Рубин». 21 сентября. Санкт-Петербург. Александр Кокорин присутствует на матче «Зенит» — «Рубин».
21 сентября. Санкт-Петербург. Александр Кокорин присутствует на матче «Зенит» — «Рубин».
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствует на матче 10-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

В эфир телетрансляции попал эпизод, когда болельщик сделал селфи с 28-летним Кокориным.

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

Зенит — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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