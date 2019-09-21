Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствует на матче 10-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

В эфир телетрансляции попал эпизод, когда болельщик сделал селфи с 28-летним Кокориным.

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.