«Зенит» — «Рубин»: Кокорин присутствует на матче. С ним сделали селфи
20:36
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присутствует на матче 10-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
В эфир телетрансляции попал эпизод, когда болельщик сделал селфи с 28-летним Кокориным.
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.
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