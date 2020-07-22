Кокорин поздравил Азмуна с титулом лучшего бомбардира сезона
22:32
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил форварда «Зенита» Сердара Азмуна с титулом лучшего бомбардира РПЛ сезона-2019/20.
Иранец забил 17 голов и догнал по этому показателю партнера по команде Артема Дзюбу, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, а Азмун — один раз.
— Поздравляю, — написал Кокорин, разместив в Instagram совместное фото с Азмуном.
Напомним, что Кокорин заканчивал сезон в «Сочи» на правах аренды, а контракт его принадлежит именно «Зениту».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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