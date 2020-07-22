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Кокорин поздравил Азмуна с титулом лучшего бомбардира сезона

22:32
Александр Кокорин и Сердар Азмун. Фото Instagram.
Александр Кокорин и Сердар Азмун. Фото Instagram.
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил форварда «Зенита» Сердара Азмуна с титулом лучшего бомбардира РПЛ сезона-2019/20.

Иранец забил 17 голов и догнал по этому показателю партнера по команде Артема Дзюбу, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, а Азмун — один раз.

— Поздравляю, — написал Кокорин, разместив в Instagram совместное фото с Азмуном.

Напомним, что Кокорин заканчивал сезон в «Сочи» на правах аренды, а контракт его принадлежит именно «Зениту».

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