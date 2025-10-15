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15 октября 2025, 00:30

«Для чего постоянно плести интриги?» Кокорин вспомнил время в «Спартаке»

Кокорин объяснил, почему у него остались неприятные впечатления от времени в «Спартаке»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин и Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин в интервью «СЭ» объяснил, почему у него остались неприятные впечатления от времени, проведенного в красно-белом клубе.

— Вы прилично прошлись по «Спартаку» на подкасте у Федора Смолова. «Клуб для интриг, клуб-интриган, живет сплетнями, кайфует от этого». Хоть о ком-то в «Спартаке» за время вашего пребывания там остался позитив?

— Хочу, чтобы вы понимали, почему все это сказал. Я пришел в народную команду, историческую, с огромным количеством болельщиков. Только подписал контракт, это еще нигде не могло просочиться — уже читаю об этом, причем не на клубном сайте. Ладно, это еще нормальная история. Но в целом аура необъяснимая. Все было в высшей степени непрофессионально. Может, с тех пор что-то поменялось.

Притом что тогда был суперклассный тренер Тедеско. Но постоянно какие-то интриги, стремление как можно быстрее все донести руководству в определенном свете... В какой-то момент я понял, как выгляжу в глазах того же Федуна. Пошли даже разговоры, что не играю, потому что «Зениту» так обещал! И в это верят! И я во всем этом сижу! Читаю где-то: у него травма, поскольку его массажист с ним что-то сделал. Господи, да я с этим массажистом работаю всю жизнь, делаю всегда одно и то же. Он повидал больше, чем вы все, вместе взятые.

И такое каждый день. При этом у меня и с ребятами, и с тренерским штабом, и с персоналом все сложилось нормально. Даже с болельщиками. Вначале три раза крикнули: иди на ***, а потом никаких проблем и с ними не было. Для чего постоянно плести интриги и в этом жить? Вместо того чтобы приехать, потренироваться, поесть и уехать домой готовиться к завтрашнему матчу, думаешь: блин, а тому сказали обо мне так, а этому донесли, что я игры сдаю. При этом меня сделали самым высокооплачиваемым футболистом в «Спартаке», которому надо было только довериться, чтобы я давал результат.

— Вы сказали, что подписали контракт со «Спартаком» назло «Зениту», который от вас отказался.

— Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды. «Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть...»

— Кто это вам сказал?

— С подачи Заремы. Она сказала это руководителям клуба, а те — мне. Я ответил: «Со мной так не работает».

— С ней так ни разу и не пообщались?

— Нет. Ради интереса один раз сам написал ей сообщение: «Если вы хотите, давайте увидимся. У меня есть много вопросов». Она ответила, что все вопросы — через спортивного директора.

— С Федуном лично когда-нибудь виделись?

— Да. Но поговорили... никак.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Александр Кокорин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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