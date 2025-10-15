«Набрали ноунеймов, вылетели и удивились». Кокорин рассказал, как его заставили уйти из «Динамо»
Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью «СЭ» объяснил, почему назвал главной командой своей карьеры «Зенит», а не «Динамо», и рассказал, как ушел из московского клуба в 2016 году.
— Какой совет дали бы себе 17-18-летнему, когда только заходили в большой футбол?
— Пораньше уехать в Европу, в сильный чемпионат. Только за это обидно. А так не скажу, что у меня где-то, кроме Италии, где просто здоровье не позволило, не получилось нормально поиграть и проявить себя. Причем странно, что приехал туда и как раз пытался быть суперпрофессионалом, но каждый месяц случалась какая-то дикая травма, каких не бывает.
— А раньше могли уехать?
— Да. Хорошие варианты были, но я сам их не рассматривал. Когда начал играть, очень сильно любил «Динамо» и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешел в «Зенит» и нормально относился к нему. С ним бы, думаю, у меня была связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой. А когда это произошло, тоже могу их понять — большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось — это моя стопроцентная вина.
— В Сергее Семаке тогда не разочаровались? Он обещал и хотел вас взять в «Зенит». Но не взял.
— Семак вообще ни при чем! Если бы это зависело от него, я бы сто процентов там был. То, что от него это не зависит, я понял из разговора с Александром Медведевым на сборе в Катаре. По его словам стало ясно, что мне уже просто нельзя находиться в «Зените». Причем даже после этого Семак дает мне капитанскую повязку, вечером я играю с ней, и он за меня высказывается. Думаю, после этого его предупредили: «Сергей Богданович, оставь уже эту тему».
— Думаете, он не мог настоять?
— Нет. Думаю, это было однозначно связано с высшим руководством. Либо из-за репутационных моментов после тюрьмы, либо из-за человека, с которым я дрался (Денис Пак. — Прим «СЭ»), а тот знаком со всей нашей иерархией. Просто сказали: «Чтобы его там не было».
— Когда вы давали интервью Федору Смолову для его подкаста, своей главной командой назвали все-таки «Зенит», а не «Динамо». Почему?
— Потому что «Зенит» не просил меня уйти. А из-за «Динамо» я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной. А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в первую лигу. Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: «Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем». А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0