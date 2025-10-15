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15 октября 2025, 00:00

«Набрали ноунеймов, вылетели и удивились». Кокорин рассказал, как его заставили уйти из «Динамо»

Кокорин рассказал, как его заставили уйти из «Динамо»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин в интервью «СЭ» объяснил, почему назвал главной командой своей карьеры «Зенит», а не «Динамо», и рассказал, как ушел из московского клуба в 2016 году.

— Какой совет дали бы себе 17-18-летнему, когда только заходили в большой футбол?

— Пораньше уехать в Европу, в сильный чемпионат. Только за это обидно. А так не скажу, что у меня где-то, кроме Италии, где просто здоровье не позволило, не получилось нормально поиграть и проявить себя. Причем странно, что приехал туда и как раз пытался быть суперпрофессионалом, но каждый месяц случалась какая-то дикая травма, каких не бывает.

— А раньше могли уехать?

— Да. Хорошие варианты были, но я сам их не рассматривал. Когда начал играть, очень сильно любил «Динамо» и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешел в «Зенит» и нормально относился к нему. С ним бы, думаю, у меня была связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой. А когда это произошло, тоже могу их понять — большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось — это моя стопроцентная вина.

— В Сергее Семаке тогда не разочаровались? Он обещал и хотел вас взять в «Зенит». Но не взял.

— Семак вообще ни при чем! Если бы это зависело от него, я бы сто процентов там был. То, что от него это не зависит, я понял из разговора с Александром Медведевым на сборе в Катаре. По его словам стало ясно, что мне уже просто нельзя находиться в «Зените». Причем даже после этого Семак дает мне капитанскую повязку, вечером я играю с ней, и он за меня высказывается. Думаю, после этого его предупредили: «Сергей Богданович, оставь уже эту тему».

— Думаете, он не мог настоять?

— Нет. Думаю, это было однозначно связано с высшим руководством. Либо из-за репутационных моментов после тюрьмы, либо из-за человека, с которым я дрался (Денис Пак. — Прим «СЭ»), а тот знаком со всей нашей иерархией. Просто сказали: «Чтобы его там не было».

— Когда вы давали интервью Федору Смолову для его подкаста, своей главной командой назвали все-таки «Зенит», а не «Динамо». Почему?

— Потому что «Зенит» не просил меня уйти. А из-за «Динамо» я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной. А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в первую лигу. Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: «Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем». А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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