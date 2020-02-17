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Кокорин прокомментировал дебют в «Сочи». Форвард сделал дубль за тайм

22:31
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин (слева) в матче против «Динамо». Фото Константин Твердовский, ФК «Динамо» Москва
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин (слева) в матче против «Динамо». Фото Константин Твердовский, ФК «Динамо» Москва
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Нападающий Александр Кокорин после дебюта за «Сочи» в товарищеском матче против «Динамо» (3:1) отметил, что сочинская команда показала агрессивную игру. Сам форвард отметился дублем.

Александр Кокорин.Кокорин в дебютном матче за «Сочи»: дубль и победа над «Динамо»

— Был очень показательный момент, что команда, на мой взгляд, показала, что может играть агрессивно, — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе. — Приятно играть в атаку, такое ощущение, что мы тренируемся вместе уже пару месяцев. Мало ошибок, хорошая игра.

Никита Бурмистров? Мне кажется, мы в молодежке с ним были. Узнал, что буду играть, когда ехал на игру с ребятами, написал «Зенит» и Бори Романович (Ротенберг), что все хорошо. Для меня важнее всего было начать. Нужно набирать форму, у нас важны игры впереди. Я играл два матча по 90 минут, потом у меня была вот эта пауза на 6 дней, которая меня сбила с ритма.

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